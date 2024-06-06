Семейную ипотеку под 6% продлят до 2030 года, но не для всех: кому она будет доступна

Семейную ипотеку под 6% точно продлят для семей с детьми до шести лет, сообщил NEWS.ru заместитель министра финансов Иван Чебесков в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Её параметры для остальных заёмщиков всё ещё обсуждаются правительством.
"Предлагались и обсуждались разные варианты, в том числе ограничение выдачи ипотеки семьям с высокими доходами, — признался чиновник. — На данном этапе сказать что-то по этому поводу я не могу".
Ранее то же самое говорил вице-премьер Марат Хуснуллин: семьям с детьми до шести лет — на прежних условиях, остальным — пока обсуждается.
До этого "Известия" писали о нескольких вариантах продления льготной программы, один из которых — повышение ставки до 12% для семей с детьми старше шести лет.
Кошки — отважные создания.