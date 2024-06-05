Один тип жилья хотят признать аварийным и при невозможности реконструкции снести его

Многоквартирные дома с недостаточной устойчивостью в сейсмоопасных зонах хотят признать аварийными — проект соответствующего постановления правительства разработал Минстрой России, он выложен на официальном правовом портале.
"Непригодными для проживания следует признавать жилые помещения, расположенные в районах с сейсмичностью свыше шести баллов в многоквартирных домах с дефицитом сейсмостойкости", — уточняется в документе.
"Под дефицитом сейсмостойкости понимается отрицательное значение разницы в баллах между фактически установленным классом сейсмостойкости многоквартирного дома, в котором расположено жилое помещение, и классом сейсмостойкости многоквартирных домов, обеспечивающим их безопасную эксплуатацию применительно к сейсмичности района", — сказано в пояснительной записке к документу.
Такие постройки будут подвергать сейсмоусилению — реконструкции для повышения сейсмостойкости до приемлемого уровня, а при невозможности или нецелесообразности — сносить.
Сейсмически опасными в России считаются 43 региона с населением более 40 миллионов человек, расположенных на Кавказе (от Краснодарского края до Дагестана), Дальнем Востоке и юге Сибири.
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