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Один тип жилья хотят признать аварийным и при невозможности реконструкции снести его

Минстрой предложил считать аварийными недостаточно крепкие дома в сейсмоопасных зонах

1:17
Недвижимость

Многоквартирные дома с недостаточной устойчивостью в сейсмоопасных зонах хотят признать аварийными — проект соответствующего постановления правительства разработал Минстрой России, он выложен на официальном правовом портале.

Минстрой предложил считать аварийными недостаточно крепкие дома в сейсмоопасных зонах
Фото: commons.wikimedia.org by Шакура is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Непригодными для проживания следует признавать жилые помещения, расположенные в районах с сейсмичностью свыше шести баллов в многоквартирных домах с дефицитом сейсмостойкости", — уточняется в документе.

"Под дефицитом сейсмостойкости понимается отрицательное значение разницы в баллах между фактически установленным классом сейсмостойкости многоквартирного дома, в котором расположено жилое помещение, и классом сейсмостойкости многоквартирных домов, обеспечивающим их безопасную эксплуатацию применительно к сейсмичности района", — сказано в пояснительной записке к документу.

Такие постройки будут подвергать сейсмоусилению — реконструкции для повышения сейсмостойкости до приемлемого уровня, а при невозможности или нецелесообразности — сносить.

Сейсмически опасными в России считаются 43 региона с населением более 40 миллионов человек, расположенных на Кавказе (от Краснодарского края до Дагестана), Дальнем Востоке и юге Сибири.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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