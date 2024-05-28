Не селитесь в апартаменты: у этого типа недвижимости обнаружен ещё один недостаток, и он — критический

Апартаменты обладают серьёзным жилищно-коммунальным недостатком — они могут остаться без отопления, предупредил директор Филиала № 11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК" Андрей Дмитриевский.
Подводя итоги прошедшего отопительного сезона, теплоснабжающая компания сообщила о 95 отключениях отопления неплательщикам. Во всех случаях без тепла оставались нежилые помещения — промышленные объекты, торговые центры, офисные здания, нежилые части многоквартирных домов.
"Однако в эту категорию могут попадать и апартаменты, не имеющие статуса жилого фонда", — подчеркнул Дмитриевский.
"Каждый случай неплатежей на заседании комиссии рассматривается отдельно", — добавил он.
Под угрозой отключения оказывались и жилые дома, когда в долги влезали управляющие компании, но ЧП удалось предотвратить, заставив их расплатиться по своим обязательствам, в том числе в судебном порядке.
Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.