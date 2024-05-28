Не селитесь в апартаменты: у этого типа недвижимости обнаружен ещё один недостаток, и он — критический

МОЭК предупредил о возможности отключения отопления в апартаментах

1:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Апартаменты обладают серьёзным жилищно-коммунальным недостатком — они могут остаться без отопления, предупредил директор Филиала № 11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК" Андрей Дмитриевский.

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Подводя итоги прошедшего отопительного сезона, теплоснабжающая компания сообщила о 95 отключениях отопления неплательщикам. Во всех случаях без тепла оставались нежилые помещения — промышленные объекты, торговые центры, офисные здания, нежилые части многоквартирных домов.

"Однако в эту категорию могут попадать и апартаменты, не имеющие статуса жилого фонда", — подчеркнул Дмитриевский.

"Каждый случай неплатежей на заседании комиссии рассматривается отдельно", — добавил он.

Под угрозой отключения оказывались и жилые дома, когда в долги влезали управляющие компании, но ЧП удалось предотвратить, заставив их расплатиться по своим обязательствам, в том числе в судебном порядке.