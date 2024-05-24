Дизайнер раскрыла секреты, как любой интерьер можно сделать богатым без больших затрат

Создание богатого интерьера не обязательно требует астрономических трат, если знать некоторые приёмы. О них на страницах сетевого издания "БелНовости" рассказала дизайнер Юлия Тычино.
Она уверена: можно сделать дом таким, чтобы он выглядел принадлежащим миллионеру, без огромных расходов.
Натуральные материалы всегда производят впечатление роскоши и шика, даже если использованы частично.
Например, можно сделать столешницу из природного камня или украсить стену элементами декора из натуральной древесины, советует эксперт.
Имеется в виду не ширпотреб из ближайшего гипермаркета, а настоящее живописное полотно, уточняет Тычино.
Орхидеями и фиалками никого не удивить, но если их разбавить одним-двумя экзотическими растениями, гости онемеют от восторга, уверяет дизайнер.
Не поленитесь, найдите предметы старины на барахолках или досках объявлений: даже если вам придётся затратить силы и средства на их реставрацию — не пожалеете.
"В любом случае винтаж всегда смотрится дорого и красиво", — объясняет специалист.
Дорогие шторы — неотъемлемый элемент жилища, принадлежащего обеспеченным людям. "Поэтому имеет смысл вложиться в покупку красивых штор", — заключила Юлия Тычино.
Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.