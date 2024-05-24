Дизайнер раскрыла секреты, как любой интерьер можно сделать богатым без больших затрат

Пять приёмов создания богатого интерьера

1:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Создание богатого интерьера не обязательно требует астрономических трат, если знать некоторые приёмы. О них на страницах сетевого издания "БелНовости" рассказала дизайнер Юлия Тычино.

Фото: unsplash.com by Naomi Hébert naomish is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Она уверена: можно сделать дом таким, чтобы он выглядел принадлежащим миллионеру, без огромных расходов.

Натуральные материалы

Натуральные материалы всегда производят впечатление роскоши и шика, даже если использованы частично.

Например, можно сделать столешницу из природного камня или украсить стену элементами декора из натуральной древесины, советует эксперт.

Эффектная картина

Имеется в виду не ширпотреб из ближайшего гипермаркета, а настоящее живописное полотно, уточняет Тычино.

Редкие растения

Орхидеями и фиалками никого не удивить, но если их разбавить одним-двумя экзотическими растениями, гости онемеют от восторга, уверяет дизайнер.

Винтаж

Не поленитесь, найдите предметы старины на барахолках или досках объявлений: даже если вам придётся затратить силы и средства на их реставрацию — не пожалеете.

"В любом случае винтаж всегда смотрится дорого и красиво", — объясняет специалист.

Шторы

Дорогие шторы — неотъемлемый элемент жилища, принадлежащего обеспеченным людям. "Поэтому имеет смысл вложиться в покупку красивых штор", — заключила Юлия Тычино.