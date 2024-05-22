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Разбитый ртутный градусник дома - как быть и что делать? Правильные советы от специалистов

Специалисты дали советы по мерам безопасности при разбитом градуснике в помещении

2:22
Недвижимость

Ртутный градусник — вещь незаменимая, наверное, есть в каждом доме, но опасная. Опасность проявляется, если ртуть окажется на полу, например, в случае разбитого градусника. Кто-то при разбитом ртутном градуснике паникует, кто-то остаётся равнодушным к такому событию, но не правы обе стороны. Ртуть, а особенно её пары токсичны, поэтому все риски для здоровья необходимо свести к нулю. Общественная Служба Новостей дала дельные советы по тому, как правильно поступить в этом случае, как утилизировать красивые, но опасные жидкие шарики металлического цвета.

Специалисты дали советы по мерам безопасности при разбитом градуснике в помещении
Фото: commons.wikimedia.org by IEPCBM is licensed under Creative Commons CC0 1.0

К сведению, количество ртути находящееся в градуснике, достаточное для создания вреда здоровью. Поэтому паника и равнодушие здесь не помощники — помещение, где разбился градусник, прежде всего, надо обеззаразить от токсичных паров. Правильно это сделать, значит вызвать специалистов — можно позвонить 112.

До приезда специалистов не надо раскрывать двери и окна, нужно просто покинуть помещение. Если в доме есть домашние животные, то их тоже следует забрать, плюс, нужно проверить обувь, в которой вы ходили по дому, ведь к подошве незаметным образом могла прикрепиться ртуть.

Категорически запрещается собирать ртуть самостоятельно, например, используя для этого пылесос, веник или прочее средства. Нельзя также выбрасывать ртуть в канализацию, мусоропровод, ведь так, вы по сути распространите её и подвергнете опасности других людей.

Бывает, необходимо собрать ртуть самостоятельно, тогда сделать это правильно будет так: собрать её с помощью шприца или груши; поместить её в стеклянную банку с с холодной водой или раствором марганцовки; закрутить крышкой банку и поставить ёмкость в прохладное место. Дальше, опять же, остаётся ждать специалистов, для правильной и дальнейшей утилизации.

Да и не забудьте, после самостоятельного сбора ртути необходимо проветрить помещение. Материалы, используемые при сборе ртути, в том числе и перчатки, нужно собрать и положить в плотный пакет. Обувь, в которой убирались, промыть мыльно-содовым раствором.

 

Автор Алексей Зюзин
Алексей Зюзин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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