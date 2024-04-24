Избегайте этих ярких цветов в спальне: руководство по цветовой палитре

Названы худшие цвета для спальни

1:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Люди имеют разные предпочтения в цветах, особенно когда речь заходит о спальне. Однако, существуют определённые оттенки, которые не подходят для этого помещения.

Фото: commons.wikimedia. org by Derek Jensen is licensed under public domain

Согласно рекомендациям от ADVICE. COM, идеальная спальня должна создавать атмосферу умиротворения и спокойствия, способствуя лёгкому засыпанию. Яркие цвета могут нарушить эту гармонию.

Вот несколько примеров цветов, которые не идеальны для спальни:

Ярко-красный: Этот цвет может быть слишком возбуждающим, затрудняя расслабление и сон.

Ярко-желтый: Он может создавать слишком энергичную атмосферу, мешая отдыху.

Неоновый или ярко-зеленый: Такие оттенки зелёного могут раздражать и не способствовать чувству спокойствия.

Ярко-оранжевый: Подобно красному, оранжевый цвет не способствует расслаблению и сну.

Ярко-голубой: В то время как мягкие оттенки синего могут быть успокаивающими, яркий или неоновый синий может быть слишком стимулирующим.

Черный: Этот цвет может создать слишком мрачную атмосферу для спальни, делая её непригодной для отдыха.

Ярко-белый: Слишком яркий белый может раздражать глаза и не создавать уютную атмосферу.

Хаотичные узоры: Независимо от цвета, они могут отвлекать и мешать расслаблению.

В итоге, яркие цвета в спальне не идеальны, так как они слишком энергичны и могут мешать спокойному отдыху. Лучше использовать нейтральные оттенки, чтобы создать уютную атмосферу и улучшить качество сна.