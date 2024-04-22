Производитель стройматериалов KNAUF оставляет российский бизнес. Кому теперь всё достанется?

В пресс-релизе германской компании KNAUF появилась информация о сворачивании своей деятельности в России. Свой бизнес в России компания по производству стройматериалов передаёт местному менеджменту. Сообщается, что для осуществления задуманной немецкой компанией сделки, требуется получить одобрение со стороны российских ведомств.
"В виду последних событий Knauf Group приняла решение оставить бизнес в России. В планах, передать бизнес под местное самоуправление, для сохранения рабочих мест, которых в компании около 4 тысяч человек", — информация из пресс-релиза.
Напомним, немецкая компания KNAUF проработала в России более 30 лет. По данным налогового ведомства за 2022 год от KNAUF в российский бюджет было выплачено 117 млн рублей налога.
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