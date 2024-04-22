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Производитель стройматериалов KNAUF оставляет российский бизнес. Кому теперь всё достанется?

Германская компания KNAUF уходит из России

0:55
Недвижимость

В пресс-релизе германской компании KNAUF появилась информация о сворачивании своей деятельности в России. Свой бизнес в России компания по производству стройматериалов передаёт местному менеджменту. Сообщается, что для осуществления задуманной немецкой компанией сделки, требуется получить одобрение со стороны российских ведомств.

Германская компания KNAUF уходит из России
Фото: commons.wikimedia.org by Шуваев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"В виду последних событий Knauf Group приняла решение оставить бизнес в России. В планах, передать бизнес под местное самоуправление, для сохранения рабочих мест, которых в компании около 4 тысяч человек", — информация из пресс-релиза.

Напомним, немецкая компания KNAUF проработала в России более 30 лет. По данным налогового ведомства за 2022 год от KNAUF в российский бюджет было выплачено 117 млн рублей налога.

Автор Алексей Зюзин
Алексей Зюзин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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