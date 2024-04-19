Московский пенсионер затопил соседей и узнал, что его квартира ему не принадлежит и уже дважды продана

"Пенсионеры России" рассказали о квартирной афере, вскрывшейся благодаря потопу

1:36 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Московский пенсионер затопил соседей и узнал, что его жильё ему не принадлежит и, более того, уже дважды продано, а он выписан. О грандиозной квартирной афере пишут argumenti.ru со ссылкой на телеграм-канал "Пенсионеры России" в пятницу.

Фото: PxHere is licensed under Creative Commons CC0

Героем запутанной истории стал пожилой житель одного из домов на улице Крылатские Холмы на западе Москвы. Однажды он случайно затопил соседей, те пришли разбираться и к своему и его удивлению узнали, что жилплощадь принадлежит некоей женщине. Спросили, знакома ли она дедушке — тот ответил отрицательно.

К расследованию подключились правоохранительные органы. Нашлась поддельная, но нотариально заверенная доверенность от имени мужчины. По ней его квартира была дважды продана за 10 миллионов рублей. Кроме того, обнаружена расписка о получении им этих денег.

Надо ли говорить, что пенсионер никогда не видел этих денег. По словам пострадавшего, ему даже в голову никогда не приходило продавать квартиру, в которой он уютно живёт уже 24 года.

У загадочной новой хозяйки, которую тоже никто никогда не видел, пять паспортов, причём тот, на который оформлено право собственности, — с ошибками и липовой фотографией.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, прокуратура подала жалобу на решение о выселении настоящего хозяина недвижимости. Его адвокат обещал держать нас в курсе расследования.