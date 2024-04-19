Московский пенсионер затопил соседей и узнал, что его квартира ему не принадлежит и уже дважды продана

Московский пенсионер затопил соседей и узнал, что его жильё ему не принадлежит и, более того, уже дважды продано, а он выписан. О грандиозной квартирной афере пишут argumenti.ru со ссылкой на телеграм-канал "Пенсионеры России" в пятницу.
Героем запутанной истории стал пожилой житель одного из домов на улице Крылатские Холмы на западе Москвы. Однажды он случайно затопил соседей, те пришли разбираться и к своему и его удивлению узнали, что жилплощадь принадлежит некоей женщине. Спросили, знакома ли она дедушке — тот ответил отрицательно.
К расследованию подключились правоохранительные органы. Нашлась поддельная, но нотариально заверенная доверенность от имени мужчины. По ней его квартира была дважды продана за 10 миллионов рублей. Кроме того, обнаружена расписка о получении им этих денег.
Надо ли говорить, что пенсионер никогда не видел этих денег. По словам пострадавшего, ему даже в голову никогда не приходило продавать квартиру, в которой он уютно живёт уже 24 года.
У загадочной новой хозяйки, которую тоже никто никогда не видел, пять паспортов, причём тот, на который оформлено право собственности, — с ошибками и липовой фотографией.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, прокуратура подала жалобу на решение о выселении настоящего хозяина недвижимости. Его адвокат обещал держать нас в курсе расследования.
По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.