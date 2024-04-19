Главная ошибка в использовании пипидастра, которую допускают почти все: именно это не даёт добиться идеальной чистоты

Если вы ещё не выбросили пипидастр — щётку для смахивания пыли, разочаровавшись в его возможностях, не спешите: сейчас вы узнаете, как его правильно использовать.
Дело в том, что почти все, применяя в уборке этот инструмент со смешным названием, допускают одну и ту же принципиальную ошибку. О ней рассказали "БелНовости".
Для общего развития: ничего смешного в названии нет — оно англоязычное; происходит от PP (аббревиатура от polypropylene — "полипропилен") + duster — "метёлка".
Так вот, все используют пипидастр для смахивания пыли, а он её, наоборот, притягивает. Поэтому каждый раз, пройдясь чудо-щёткой по пыльным поверхностям, её надо тщательно промывать и сушить.
А чтобы предотвратить быстрое накопление пыли на поверхностях, протрите их кондиционером, в качестве которого, кстати, подойдёт глицерин.
Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.