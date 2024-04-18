Почему основатель Telegram отказывается от недвижимости: секрет сохранения свободы

Павел Дуров рассказал, почему он не покупает недвижимость

0:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Павел Дуров объяснил свое решение отказаться от владения недвижимостью, подчеркивая, что такой шаг помогает ему сохранить свободу и концентрацию на работе. Он предпочитает не вкладывать свои средства в дома, яхты или самолеты, опасаясь, что это отвлечет его от основных задач.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Дуров также подчеркнул, что приобретение недвижимости привяжет его к определенному местоположению, что не соответствует его образу жизни. Вместо этого он предпочитает сохранять свои финансы на банковском счете или в биткоинах, считая недвижимость переоцененным активом для инвестирования. Для него аренда жилья представляет собой более гибкий и удобный вариант, позволяющий свободно перемещаться и исследовать новые места без привязки к конкретному имуществу.