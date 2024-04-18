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Россия и ОАЭ планируют постройку новых посольств. МИД РФ ведёт переговоры

Россия и ОАЭ договариваются о строительстве новых посольств

0:58
Недвижимость

Россия и ОАЭ будут строить новые посольства. Информация о данных планах в виде распоряжения правительства РФ есть на интернет-портале правовых актов. Для реализации этих планов есть соглашение, которое пока не подписано — между странами ведутся переговоры по линии МИД.

Россия и ОАЭ договариваются о строительстве новых посольств
Фото: commons.wikimedia.org by Гирофрог is licensed under Creative Commons ShareAlike 1.0

"Российская сторона предоставляет ОАЭ в аренду земельный участок на 49 лет с арендной платой в год — 1 рубль. Участок находится в посольском квартале на Улофа Пальме, там, где сейчас и расположено посольство ОАЭ", говорится в распоряжении.

Сообщается, что соглашение, которое пока не подписано, предусматривает взаимное предоставление объектов недвижимости для диппредставительств. Также известно, что ОАЭ на аналогичных условиях предоставляет российской стороне земельный участок по адресу: город Абу-Даби район Аль-Рауда.

Автор Алексей Зюзин
Алексей Зюзин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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