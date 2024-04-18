Россия и ОАЭ планируют постройку новых посольств. МИД РФ ведёт переговоры

Россия и ОАЭ будут строить новые посольства. Информация о данных планах в виде распоряжения правительства РФ есть на интернет-портале правовых актов. Для реализации этих планов есть соглашение, которое пока не подписано — между странами ведутся переговоры по линии МИД.
"Российская сторона предоставляет ОАЭ в аренду земельный участок на 49 лет с арендной платой в год — 1 рубль. Участок находится в посольском квартале на Улофа Пальме, там, где сейчас и расположено посольство ОАЭ", говорится в распоряжении.
Сообщается, что соглашение, которое пока не подписано, предусматривает взаимное предоставление объектов недвижимости для диппредставительств. Также известно, что ОАЭ на аналогичных условиях предоставляет российской стороне земельный участок по адресу: город Абу-Даби район Аль-Рауда.