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Бесплатное газоснабжение для СНТ : новая социальная инициатива

Бесплатная газификация будет распространена на СНТ

Недвижимость

В садоводческих товариществах владельцам домов предоставлена возможность бесплатного подключения к газу в рамках программы социальной газификации. Это решение распространено на СНТ и подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным, согласно информации на сайте правительства.

Бесплатная газификация будет распространена на СНТ
Фото: flickr.com by Ivan Radic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Согласно новым правилам, газовые сети будут проложены бесплатно до границ земельных участков в садоводческих товариществах, при условии, что они находятся в газифицированных населенных пунктах. Решение о подключении к газу должно быть принято на общем собрании членов СНТ, и заявка на подключение должна быть сопровождена протоколом собрания.

Заявку на подключение к газу могут подать владелец дома или председатель СНТ, при условии наличия правоустанавливающих документов на дом и участок. Газораспределительная организация после получения заявки проверит документы и участие СНТ в программе социальной газификации. Если всё в порядке, собственнику дома будет предложен проект договора в течение 30 дней. Срок технического присоединения к газу будет определен в региональной программе газификации.

Напомним, что программа социальной газификации действует с 2021 года и предоставляет возможность бесплатного подключения к газу границам земельных участков в газифицированных населенных пунктах.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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