Бесплатное газоснабжение для СНТ : новая социальная инициатива

В садоводческих товариществах владельцам домов предоставлена возможность бесплатного подключения к газу в рамках программы социальной газификации. Это решение распространено на СНТ и подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным, согласно информации на сайте правительства.

Фото: flickr.com by Ivan Radic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic