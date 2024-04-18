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"Чёрных риелторов" стало больше, но Росреестр не будет с ними бороться

В России стало больше "чёрных риелторов", посетовал депутат

1:33
Недвижимость

В стране растёт число "чёрных риелторов", посетовал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев на стратегической сессии "Рынок риелторских услуг в России" в Москве.

В России стало больше "чёрных риелторов", посетовал депутат
Фото: Госдума РФ is licensed under public domain

"Порядка 70% риелторских услуг на рынке в России оказываются в теневой зоне рынка. Подавляющее большинство риелторов нигде не регистрируют свои доходы, не трудоустроены, следовательно, не платят налоги, — возмущён депутат. — Число жертв "чёрных риелторов" в России стабильно высокое, ежегодно обману подвергаются 7-8 тысяч человек".

Хорошо бы Росреестр взял на себя контроль за отраслью, предложил он.

Это невозможно — на текущую работу не хватает ресурсов, ответил замруководителя ведомства Алексей Бутовецкий. Он привёл данные: если в 2020 году было оказано 120 миллионов услуг, то теперь уже 374 миллиона.

К тому же вряд ли есть смысл из-за нескольких тысяч пострадавших вводить жёсткое регулирование столь масштабного сектора. Пусть лучше правовую грамотность повышают — есть закон о регистрации недвижимости, надёжно защищающий участников сделок. "Нужно просто этим уметь и хотеть пользоваться", — заявил Бутовецкий.

"Я на данном этапе сомневаюсь в финансово-экономическом обосновании, чтобы Росреестр стал надзорным органом риелторской деятельности", — заключил он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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