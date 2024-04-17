"Центробанк создал неблагоприятные условия для банков": стало известно, почему практически нет ипотеки с первоначальным взносом 15% и ниже

Ипотечный брокер Лопатин заявил о трудностях с поиском ипотеки со взносом 15% и ниже

1:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В нынешних условиях найти ипотеку с первоначальным взносом 15 процентов и ниже трудно. Об этом Pravda.Ru заявил президент Национальной лиги ипотечных брокеров Владимир Лопатин.

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"Поскольку сейчас для ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом Центробанк создает крайне неблагоприятные условия для кредитующих организаций, для кредитных организаций, в том числе финансовые, ужесточая нормативы риска, то понятное дело, что банки, предоставляя такие кредиты, имеют определенный, так сказать, стимул для того, чтобы компенсировать эти потери за счет увеличения ставки. Поэтому да, наверное, в целом ряде банков именно это наблюдается. Но это и правильно", — рассказал он.

По словам Лопатина, Центробанк склоняет финансовые организации к первоначальному взносу 30 и более процентов.

"И, повторяю, это тоже правильно, хотя бы потому, что рынок недвижимости перегрет, и в силу того, что ипотека резко обвалилась по причине высоких ставок, то, соответственно, и рынок недвижимости вот-вот начнет проседать, и, соответственно, это может сказаться на том, что при кредитах с низкой первоначальной ставкой стоимости залога на станет хватать для покрытия задолженности перед банком. Поэтому процесс, так сказать, процесс ужесточения требования по первоначальному взносу вполне правомерен", — заключил собеседник Pravda.Ru.

Ранее эксперты дали совет по выбору страхового полиса для ипотечного кредита.

"Центробанк создал неблагоприятные условия для банков": стало известно, почему трудно найти ипотеку с первоначальным взносом 15% и ниже