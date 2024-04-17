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Опрыскайте бабушкину квартиру уксусом, и вот для чего

Новый лайфхак: уксус поможет от запаха старости

1:03
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Один из самых стойких неприятных запахов в жилище — затхлое амбре старости. Особенно это характерно для квартир с пресловутым "бабушкиным ремонтом" — тех, где продолжительное время проживали пожилые люди.

Новый лайфхак: уксус поможет от запаха старости
Фото: Pravda.Ru by Сергей Кобин

Такой аромат способен напрочь испортить удовольствие от новоселья, и кажется, что борьба с ним бесполезна. Но не спешите опускать руки — есть способ, и о нём мы узнали на страницах сетевого издания "БелНовости".

В решении казалось бы нерешаемой проблемы поможет обыкновенный столовый уксус!

Две столовые ложки уксуса разведите в 200 мл воды. Раствор налейте в ёмкость с пульверизатором. Им надо опрыскать всё, до чего сможете дотянуться — ковры, мебель, шторы, полы и пр., и др.

По окончании тщательно проветрите помещение. При необходимости процедуру можно повторить.

Для поддержания свежести домашней атмосферы в дальнейшем можно воспользоваться одним из четырёх методов.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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