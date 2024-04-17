Опрыскайте бабушкину квартиру уксусом, и вот для чего

Один из самых стойких неприятных запахов в жилище — затхлое амбре старости. Особенно это характерно для квартир с пресловутым "бабушкиным ремонтом" — тех, где продолжительное время проживали пожилые люди.
Такой аромат способен напрочь испортить удовольствие от новоселья, и кажется, что борьба с ним бесполезна. Но не спешите опускать руки — есть способ, и о нём мы узнали на страницах сетевого издания "БелНовости".
В решении казалось бы нерешаемой проблемы поможет обыкновенный столовый уксус!
Две столовые ложки уксуса разведите в 200 мл воды. Раствор налейте в ёмкость с пульверизатором. Им надо опрыскать всё, до чего сможете дотянуться — ковры, мебель, шторы, полы и пр., и др.
По окончании тщательно проветрите помещение. При необходимости процедуру можно повторить.
Для поддержания свежести домашней атмосферы в дальнейшем можно воспользоваться одним из четырёх методов.
Певица Наталья Подольская поделилась фотографиями с праздника, посвящённого дню рождения Владимира Преснякова.