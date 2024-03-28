Названа неочевидная опасность "бабушкиного ремонта" в съёмной квартире

Аренда квартиры с "бабушкиным ремонтом" — плюсы и минусы

1:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Аренда квартиры с "бабушкиным ремонтом" может обернуться неожиланными неприятными последствиями, предупреждает "Дом Mail.ru".

Фото: ЖЖ Home and Garden

Выражение "бабушкин ремонт", возникшее поначалу в профессиональной среде риелторов, теперь вроде бы стало общеупотребительным. Но всё же напомним, что оно означает советский интерьер с коврами на стенах, сервантами с хрусталём и слониками на пузатом телевизоре.

Сейчас если в объявлении попадается это словосочетание, то в качестве недостатка — жить в такой квартире не вполне комфортно: "бабушкин ремонт" подразумевает не только неактуальный интерьер, но и физический износ жилища, и затхлый запах.

А ещё одна опасность таких квадратных метров состоит в том, что если вы приведёте снятую квартиру в пристойное состояние, вас могут попросить её освободить.

Издание приводит цитату с форума о недвижимости:

"Я снимал частный дом. Сдавали его после нескольких лет со дня смерти какого-то деда-алкоголика. Все эти годы там никто не жил и никто не убирался. И то я в порядок его привёл за месяц по вечерам и выходным. После того как хозяин пришёл за деньгами на следующий месяц и обнаружил чистоту, порядок и практически ремонт, да еще утеплённый туалет со светом, то быстро меня выпер и сам заселился".

Вариант подобного неблагоприятного сценария — увеличение арендной платы. Таких сообщений тоже хватает в интернете: мол, квартира стала лучше — платите за неё дороже, требуют собственники.

Обезопасить себя от таких проблем поможет заверение договора аренды у нотариуса, посоветовал председатель комиссии по методической работе и изучению практики применения законодательства в сфере нотариата Московской городской нотариальной палаты, нотариус города Москвы Дмитрий Точкин.

"Бабушкин ремонт" можно рассматривать и как плюс — такие квартиры, как правило, сдаются дешевле.