Как избавиться от затхлого запаха старья в доме преклонного возраста: 4 способа помогут вам в этом

В старых домах, особенно в советских хрущевках, часто сохраняется устойчивый запах пыльной старины, который не так-то просто избавиться от него, даже проводя современный ремонт.
Тем не менее, это не столь критично, если в вашем доме царит уют и отсутствуют неприятные запахи от старых труб.
Существует несколько проверенных временем методов, которые помогут освежить любой, даже самый старый дом.
Свечи и освежители воздуха При использовании освежителей воздуха рекомендуется выбирать не слишком резкие ароматы и отдавать предпочтение жидким освежителям, а не сухим.
Ароматические свечи также могут придать роскошный вид вашему дому и прекрасно освежить воздух. Важно выбирать качественные и недорогие свечи, чтобы избежать запаха воска.
Другой вариант — использовать специальный диффузор и периодически добавлять в него жидкие ароматы.
Эфирные масла Если вы хотите освежить и одновременно придать вашему дому благородный аромат, существует еще один простой и бюджетный способ.
Приобретите эфирное масло в магазине. Сегодня выбор масел настолько разнообразен, что можно легко выбрать нежный аромат, наполняющий ваш дом естественной свежестью.
Для быстрого увлажнителя воздуха добавьте несколько капель эфирного масла в воду — в результате ваш дом наполнится ароматным облаком.
Пылесос При уборке в доме используйте пылесос, чтобы распространить приятный запах по всей квартире.
Процедура не требует особых усилий. Просто положите несколько капель эфирного масла на ватный диск и поместите его в контейнер для сбора пыли.
Можно также просто всосать небольшой ватный диск с помощью трубки пылесоса, избегая его разборки.
Правильно выполненная процедура придаст вашему дому свежий аромат во время уборки, который еще несколько часов будет оставаться в воздухе. Однако не стоит капать масло на фильтр, так как это не принесет нужного эффекта и лишь ускорит износ фильтра.
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