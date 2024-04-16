Спрос на столичную вторичку постепенно растёт, но всё ещё гораздо меньше, чем в прошлом году

С начала этого года количество сделок купли-продажи (мены) вторичного жилья в столице превысило 30 тысяч, сообщило во вторник управление Росреестра по Москве.
"С начала года в Москве стабильно растёт число переходов прав на вторичное жильё", — рассказал его начальник Игорь Майданов.
Показатели хоть и растут, но всё равно заметно ниже, чем в том же периоде прошлого года. "При этом показатель третьего месяца текущего года уменьшился почти на 19% к марту 2023 года (14 782)", — уточнил Майданов.
Всего в январе-марте 2024 года в Москве зарегистрировано 30 155 переходов прав по договорам купли-продажи (мены) жилья, что на 9% меньше, чем в первом квартале 2023-го.
"В целом данные по кварталу демонстрируют некоторое замедление спроса, что можно связать с ожиданиями покупателей, которые надеются на снижение цен из-за сложившейся конъюнктуры на рынке недвижимости", — предположил чиновник.
О рухнувшем спросе на столичную вторичку ранее сообщало "Авито Недвижимость".
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