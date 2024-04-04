Рухнул спрос на вторичное жильё — почему же растут цены? Подорожание превысило 15%

По итогам первого квартала 2024 года спрос на вторичное жильё в России снизился на 33% по сравнению с тем же периодом 2023 года, сообщила "Лента.ру" со ссылкой на исследование "Авито Недвижимости", проведённое в крупных городах.
Почти во всех из них спрос сократился. Сильнее всего:
Предложение также уменьшилось — на 13%, а цены, напротив, выросли — на 16%.
Самое значительное подорожание отмечено:
Больше всего прибавили в цене однокомнатные и двухкомнатные квартиры — на 15%, меньше всего — студии (+4%).
"Продолжают снижаться спрос и предложение, а цены — расти", — заметил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимости" Сергей Ерёмкин.
Он объяснил парадоксальную ситуацию тем, что продавцы стараются попридержать дорожающую недвижимость, а покупатели предпочитают "вторичке" с её зашкаливающими ценами новостройки по льготной ипотеке.
Ранее была предсказана невозможность снижения цен на жильё в России.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.