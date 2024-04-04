Рухнул спрос на вторичное жильё — почему же растут цены? Подорожание превысило 15%

Спрос на вторичное жильё упал на 33% по сравнению с прошлым годом

1:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

По итогам первого квартала 2024 года спрос на вторичное жильё в России снизился на 33% по сравнению с тем же периодом 2023 года, сообщила "Лента.ру" со ссылкой на исследование "Авито Недвижимости", проведённое в крупных городах.

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Почти во всех из них спрос сократился. Сильнее всего:

в Челябинске — на 48%, в Саратове — на 47%, в Москве — на 45%.

Предложение также уменьшилось — на 13%, а цены, напротив, выросли — на 16%.

Самое значительное подорожание отмечено:

в Симферополе — на 33%, в Челябинске — на 32%, в Саратове — на 30%, в Москве — на 28%.

Больше всего прибавили в цене однокомнатные и двухкомнатные квартиры — на 15%, меньше всего — студии (+4%).

"Продолжают снижаться спрос и предложение, а цены — расти", — заметил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимости" Сергей Ерёмкин.

Он объяснил парадоксальную ситуацию тем, что продавцы стараются попридержать дорожающую недвижимость, а покупатели предпочитают "вторичке" с её зашкаливающими ценами новостройки по льготной ипотеке.

Ранее была предсказана невозможность снижения цен на жильё в России.