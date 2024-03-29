Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Готовим смузи с куркумой, имбирём и тропическими фруктами
Назван срок службы типового смартфона
На выход: новая процедура для лица, которая обеспечит лифтинг и сияние
5 плохих поступков кошек, на которые не стоит обращать внимания
В Краснодаре прошла экскурсия в рамках урбан-тура
Опасности на АЗС: что происходит с вашим автомобилем, если вы выберете неправильную заправку?
Яркие соцветия и обильное цветение: иберис
3 примера компьютерной графики в кино, которую можно легко принять за реальность
Как нарастить мышцы на велотренажере?
Жильё в России никогда не подешевеет, заявил экономист: "Всё равно купят"

Экономист Беляев заверил в невозможности падения цен на жильё

1:20
Недвижимость

Снижение цен на жильё в России невозможно, заявил экономист Михаил Беляев «Ленте.ру».

Экономист Беляев заверил в невозможности падения цен на жильё
Фото: Wikimedia Commons is licensed under CC0

«Снижения не будет точно», – подчеркнул он.

Эксперт объяснил это особенностями ценообразования на рынке недвижимости: монополисты назначают максимально выгодные для себя, слабо зависящие от спроса цены.

«Такое происходит не только в нашей стране, но и во всех развитых экономиках. Защищать от этого должны антимонопольные ведомства», – пояснил Беляев.

Причём спрос никуда и не денется, уверен экономист. «Строителей ведь не пугают нераспроданные квартиры: они могут стоять и год, и два. Они не испортятся – это ведь не колбаса. Рано или поздно даже по текущим высоким ценам квартиры купят — людям нужно где-то жить. А спешить строительным компаниям некуда», – заметил он.

Специалист ожидает скорее плавного роста цен на квадратные метры. «Где спрос повыше — там цены будут расти быстрее, и наоборот», – заключил он.

Ранее «Циан» подсчитал, что за прошедшие три месяца 2024 года стоимость жилья выросла на 3%. Аналитики сервиса сочли это подорожание следствием инерции и обещали в дальнейшем слабое снижение цен.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Пугачёва испугалась статуса иноагента? Божена Рынска высказалась о новом посте Примадонны

Журналистка Божена Рынска объяснила, почему Алла Пугачёва так поздно отреагировала на трагедию в "Крокус Сити Холле".

Божена Рынска высказалась о присвоении Пугачёвой статуса иноагента: "Вы за отечество не решайте"
Моторист раскрыл максимально убивающие двигатель автомобиля обороты
Истина о тахометре: какие обороты действительно губительны для вашего авто
Роман Капаклы из "Дом-2" отреагировал на беременность Мусульбес: страх
Садальский отказался осуждать Дмитрия Назарова, который написал издевательский стих про "Крокус"
Российская армия двигается на Часов Яр, массированный удар по Украине Дмитрий Плотников Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова "Стеллантис" нашёл способ вернуть "Ситроены" в РФ. В выгоде все Любовь Степушова
Эффективные методы защиты, которые помогут побороть медведку
Невероятно красивая и многоцветная: рассказываем рекомендации по выращиванию герани
Ранний урожай: когда сеять огурцы на рассаду в теплице
Ранний урожай: когда сеять огурцы на рассаду в теплице
Последние материалы
В I квартале вторичное жильё в России подорожало на 3%
Названы три главные опасности, которые подстерегают собак весной
Овсяное печенье: готовится без добавления сахара
Певица Валерия высказалась в пользу восстановления "Крокус Сити Холла"
Владимир Путин предложил нацпроект по производству оборудования для туризма
Volkswagen раскрыл детали своего первого электрического седана ID.7
В Хабаровске вынесли приговор мошенникам-директорам, похитившим 84 миллиона
Врач Федулов рассказал, стоит ли спасать продукты с плесенью
Раскрыты последствия отказа от оплаты содержания жилья
"Авангард" в Ярославле победил "Локомотив" и сравнял счёт в серии Кубка Гагарина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников