Жильё в России никогда не подешевеет, заявил экономист: "Всё равно купят"

Экономист Беляев заверил в невозможности падения цен на жильё

1:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Снижение цен на жильё в России невозможно, заявил экономист Михаил Беляев «Ленте.ру».

Фото: Wikimedia Commons is licensed under CC0

«Снижения не будет точно», – подчеркнул он.

Эксперт объяснил это особенностями ценообразования на рынке недвижимости: монополисты назначают максимально выгодные для себя, слабо зависящие от спроса цены.

«Такое происходит не только в нашей стране, но и во всех развитых экономиках. Защищать от этого должны антимонопольные ведомства», – пояснил Беляев.

Причём спрос никуда и не денется, уверен экономист. «Строителей ведь не пугают нераспроданные квартиры: они могут стоять и год, и два. Они не испортятся – это ведь не колбаса. Рано или поздно даже по текущим высоким ценам квартиры купят — людям нужно где-то жить. А спешить строительным компаниям некуда», – заметил он.

Специалист ожидает скорее плавного роста цен на квадратные метры. «Где спрос повыше — там цены будут расти быстрее, и наоборот», – заключил он.

Ранее «Циан» подсчитал, что за прошедшие три месяца 2024 года стоимость жилья выросла на 3%. Аналитики сервиса сочли это подорожание следствием инерции и обещали в дальнейшем слабое снижение цен.