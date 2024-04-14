Принципы безопасной аренды жилья для мигрантов: собственники под микроскопом

Юрист предупредила россиян о рисках при сдачи жилья мигрантам

1:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Согласно информации, представленной членом Ассоциации юристов России Юлией Рамзенковой, владельцы жилья, которое они сдают мигрантам, могут нести уголовную ответственность, если арендатор использует это жилье для совершения преступлений.

Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0

"Собственник может быть привлечен к ответственности за пособничество по статье 33 Уголовного кодекса РФ, если мигрант использует его жилье для подготовки или совершения преступления", — подчеркнула Рамзенкова.

Она также отметила, что владельцы жилья несут ответственность за незаконное предоставление жилья иностранным гражданам. По закону, долгосрочное пребывание иностранцев в РФ требует их обязательной регистрации. Нарушение этого требования может повлечь за собой штраф как для мигрантов, так и для владельцев арендуемого жилья.

"Собственнику, уклоняющемуся от регистрации иностранца по месту пребывания, может грозить штраф от 2 до 4 тысяч рублей. Сами иностранцы также подлежат штрафу за отсутствие регистрации или за нарушение сроков действия документов", — отметила юрист.

Рамзенкова также подчеркнула важность тщательного изучения документов иностранных граждан при заключении договора аренды. Она отметила, что арендатор должен предоставить паспорт и миграционную карту, а при проверке документов стоит обратить внимание на отметки о въезде в страну и планируемую дату выезда. Кроме того, дата завершения срока предоставления услуг должна совпадать с датой окончания договора аренды.

"Если иностранный гражданин уже зарегистрирован по месту пребывания и решает сменить жилье, владельцу следует запросить отрывную часть уведомления о прибытии в РФ. Иностранец также должен зарегистрироваться по новому месту проживания. Любые изменения в документах делают их недействительными", — добавила Рамзенкова.