Судебный спор между Испанией и Россией: квартира в Санкт-Петербурге остается в собственности города

Необычное завещание женщины из России привело к судебному спору между двумя странами

1:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Право на квартиру в Санкт-Петербурге, оставленную россиянкой в завещании, было отклонено Испанией. Необычная ситуация привлекла внимание руководителя объединенной пресс-службы судов города, Дарьи Лебедевой, которая обратила на нее внимание в своем Telegram-канале.

Фото: www.flickr.com by Хуанедк из Сарагосы is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В 2007 году петербурженка по имени Мария оставила завещание, в котором указала, что все ее имущество, включая квартиру в Невском районе, должно перейти в собственность Испании. Однако после смерти женщины в 2021 году администрация района обратилась к нотариусу с запросом на выдачу свидетельства о праве на наследство на квартиру, но получила отказ из-за наличия завещания. Попытки Генконсульства Испании вступить в наследство также оказались безрезультатными из-за пропуска установленного срока.

Спор о праве на квартиру привел представителей обеих стран в суд. Администрация Невского района хотела признать квартиру Марии имуществом, переданным по завещанию, в то время как прокурор требовал признать право Петербурга на эту недвижимость, считая завещание недействительным. Консульство, в свою очередь, стремилось восстановить срок для принятия наследства по завещанию, утверждая, что они не имели информации о женщине и ее завещании, и признать право на квартиру. В итоге суд удовлетворил требования администрации, отказав консульству. Квартира перешла в собственность Санкт-Петербурга.