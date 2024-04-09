Экономист Михаил Беляев: ипотека в 2024 году — стоит ли брать сейчас

Экономист Беляев: ключевую ставку раньше лета не снизят

0:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Мнение

Экономист Михаил Беляев поделился своим мнением о целесообразности взятия ипотеки и вероятности снижения процентной ставки в текущем году.

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Эксперт рекомендует рассмотреть вопрос о взятии ипотеки тем, кто не имеет возможности воспользоваться льготными программами. По его мнению, стоит отказаться от идеи о возможном снижении процентной ставки по ипотечным кредитам.

Беляев поясняет, что существенное снижение ключевой ставки не представляется возможным в ближайшее время, и этот процесс займет несколько месяцев. Экономист советует не ожидать понижения ставки, а начинать накопление средств для первоначального взноса уже сейчас.

Ранее председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина выразила возможность снижения ключевой ставки во втором полугодии. Подробности можно найти в материале Общественной службы новостей.