Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперты назвали самые продаваемые подержанные автомобили в РФ
Подкормка растений яичной скорлупой
Адвокат Жорин высказался об атаках на российских звёзд
Диетолог Подымникова рассказала, сколько бананов можно есть в день
Винченцо Лоруссо сообщил, что украинцы хотели сорвать в Италии показ фильма про Донбасс
Минспорта Украины освободило от мобилизации футболистов пяти клубов страны
Врач Раченкова: паводок привел к ухудшению воды, что вызвало вспышку инфекции в Орске
Стало известно, почему коты пристают в самые неподходящие моменты
Ученые обнаружили, что мозг во время сна "парализует" движения тела
Экономист Михаил Беляев: ипотека в 2024 году — стоит ли брать сейчас

Экономист Беляев: ключевую ставку раньше лета не снизят

0:52
Недвижимость » Мнение

Экономист Михаил Беляев поделился своим мнением о целесообразности взятия ипотеки и вероятности снижения процентной ставки в текущем году.

Экономист Беляев: ключевую ставку раньше лета не снизят
Фото: www.mos.ru is licensed under Public domain

Эксперт рекомендует рассмотреть вопрос о взятии ипотеки тем, кто не имеет возможности воспользоваться льготными программами. По его мнению, стоит отказаться от идеи о возможном снижении процентной ставки по ипотечным кредитам.

Беляев поясняет, что существенное снижение ключевой ставки не представляется возможным в ближайшее время, и этот процесс займет несколько месяцев. Экономист советует не ожидать понижения ставки, а начинать накопление средств для первоначального взноса уже сейчас.

Ранее председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина выразила возможность снижения ключевой ставки во втором полугодии. Подробности можно найти в материале Общественной службы новостей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Затачиванием тупой секатор: вот как это правильно сделать — будет острым, как новый инструмент

При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.

Как заточить секатор
Этот продукт отлично подойдёт для удобрения
Вместо тонны навоза: весной разбрасываю этот продукт из кухни по грядкам — урожаю каждый раз удивляюсь
Появилась новая информация о задержании Марии Шукшиной
Как Россия влияет на экономику США: золото "уплывает" из страны — Sohu
ВС РФ в Часове Яре выработали тактику, опираясь на опыт Артёмовска и Авдеевки Дмитрий Плотников Княгиня Шаховская предпочла светской жизни уход за бедными людьми Сергей Лебедев Победа антиукраинских сил в Словакии была неслучайной Любовь Степушова
Сажаем лук-севок правильно: вот что поможет вырастить хороший урожай — важны эти нюансы
Лимонная вода с мёдом: незаменимое средство для укрепления иммунитета
Это вызывает беспокойство у садоводов: говорим о пожелтевшей туе
Это вызывает беспокойство у садоводов: говорим о пожелтевшей туе
Последние материалы
Винченцо Лоруссо сообщил, что украинцы хотели сорвать в Италии показ фильма про Донбасс
Минспорта Украины освободило от мобилизации футболистов пяти клубов страны
Врач Раченкова: паводок привел к ухудшению воды, что вызвало вспышку инфекции в Орске
Стало известно, почему коты пристают в самые неподходящие моменты
Ученые обнаружили, что мозг во время сна "парализует" движения тела
Клубничный смузи с овсянкой и миндальным молоком: простой рецепт
Экономист Беляев: ключевую ставку раньше лета не снизят
"Росгосстрах": минимум один калининградский ТЦ застрахован от теракта
ВС РФ в Часове Яре выработали тактику, опираясь на опыт Артёмовска и Авдеевки
На глубине 700 км под поверхностью Земли обнаружен гигантский океан
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников