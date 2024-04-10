Госдума разрешила пускать коммунальные сети с молотка

Госдума приняла закон о конкурентном порядке отчуждения объектов ЖКХ

1:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Отчуждение коммунальных сетей и объектов станет возможным только с соблюдением конкурентных процедур — соответствующий закон Госдума приняла во втором и третьем чтении во вторник.

Фото: Panoramio by Владимир Саппинен is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

С 1 января 2025 года источники тепловой энергии, теплосети, централизованных системах горячего водоснабжения и т. п. объекты ЖКХ в ведении государственных или муниципальных предприятий либо в управлении казенных предприятий могут быть проданы на конкурсных торгах.

Покупателями могут стать любые физические и юридические лица, кроме зарегистрированных в офшорах, а также на 25% и более принадлежащих РФ или её субъектам. Изменения не распространяются на имущество, которое становится муниципальным или переходит под крыло органов местного самоуправления.

Для участия в конкурсе вносится задаток: 10% от цены до 100 миллионов рублей или 20%, если имущество дороже. Победитель аукциона должен будет взять на себя инвестиционные и эксплуатационные обязательства. Если на тендер заявляется только один участник, он признаётся несостоявшимся.

Закон должен облегчить равенство условий доступа к коммунальному имуществу и облегчить управление им хозяйствующими субъектами, выразили надежду авторы документа в пояснительной записке к нему.