2 места в квартире, где ставить зеркало противопоказано: избегайте этих ошибок

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Где и как правильно установить зеркала для уютного пространства

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Недвижимость » Дизайн и интерьер

Установка зеркала — известный метод визуального расширения пространства и увеличения освещения.

Где и как правильно установить зеркала для уютного пространства
Фото: Pexels by Curtis Adams is licensed under CC0

Благодаря его отражающим поверхностям комната выглядит более просторной, светлой и уютной.

Однако, зеркало может стать неуместным элементом интерьера.

Это происходит, когда оно размещается не на своем месте.

Эксперт по дизайну и интерьеру Юлия Тычино поделилась рекомендациями, где не стоит устанавливать зеркала.

Против двери Не следует размещать зеркало напротив входной или межкомнатной двери.

В противном случае оно нарушит гармонию интерьера, потому что посетители сразу увидят своё отражение, что может быть неудобно.

Над полом или под потолком Зеркало нужно устанавливать на уровне, удобном для просмотра человеком любого роста.

Висеть слишком высоко или низко нежелательно, так как это может мешать использованию и лишает его функциональности в визуальном расширении пространства и добавлении света в помещение.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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