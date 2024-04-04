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"Золотых виз" для россиян и белорусов у Италии больше не будет. Их не получить даже за инвестиции

Италия остановила инвестиционную программу выдачи "золотых виз" для россиян и белорусов

Недвижимость

На сайте Минэкономразвития Италии появилось сообщение, в котором говорится, что участие россиян и белорусов со вторым гражданством в программе визы инвестора — приостанавливается. К слову, с сентября 2022 года вышеуказанные граждане могли участвовать в программе Investor Visa, при наличии второго паспорта. Теперь же такой возможности больше нет.

Италия остановила инвестиционную программу выдачи "золотых виз" для россиян и белорусов
Фото: www.flickr.com by Сэм валади is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Итальянская Investor Visa — один из самых дорогих вариантов переезда в страну на долгий срок. В настоящий момент минимальные вложения по этому варианту составляют 250 000 евро. Вложившему необходимую сумму давался вид на жительство сроком на 2 года, который после окончания срока можно было продлить ещё на 3 года. По прошествию 5 лет проживания в Италии, можно стать претендентом на то, чтобы проживать в стране на постоянных условиях. Ещё через 5 лет, можно рассчитывать и на гражданство. Плюс, согласно этой программе, можно привести в Италию свою семью.

Отмечается, что без рекомендаций ЕС здесь не обошлось. Именно ЕС предписал всем своим союзным государствам — пересмотреть или отменить программы выдачи виз россиянам и белорусам.

Автор Алексей Зюзин
Алексей Зюзин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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