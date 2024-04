"Золотых виз" для россиян и белорусов у Италии больше не будет. Их не получить даже за инвестиции

На сайте Минэкономразвития Италии появилось сообщение, в котором говорится, что участие россиян и белорусов со вторым гражданством в программе визы инвестора — приостанавливается. К слову, с сентября 2022 года вышеуказанные граждане могли участвовать в программе Investor Visa, при наличии второго паспорта. Теперь же такой возможности больше нет.

Фото: www.flickr.com by Сэм валади is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic