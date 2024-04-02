Историческая роскошь: старейшая квартира Москвы ждет нового владельца за 143 млн рублей

"Вести Подмосковья": стоимость самой старой квартиры составляет 143 млн рублей

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В прошлом марте на рынке было предложено 6,4 тысячи квартир в Москве. Среди них 257 находятся в зданиях, возведенных до 1900 года. Основная часть предложения сосредоточена в Пресненском районе, как сообщает "Вести Подмосковья".

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Так, в Пресненском районе представлено 55 квартир вм домах, возраст которых превышает 124 года. За ним следует Басманный район с 51 подходящей по описанию квартирой. Именно там расположена самая старая квартира в Москве, находящаяся в доме, построенном в 1810 году. Ее стоимость оценивается в 143 миллиона рублей, что даст будущему владельцу 260 квадратных метров жилья за эту сумму.

Ранее было объявлено, что самая дорогая однокомнатная квартира в новостройке Москвы будет стоить 275 миллионов рублей. Пока что в нее не сможет въехать никто, поскольку объект, площадью 114 квадратных метров, расположенный в районе Якиманка, будет готов к заселению только во втором квартале 2026 года.