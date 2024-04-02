Крупнейший производитель кирпича в мире расстался со всеми своими активами в России. Ушёл концерн Wienerberger

Концерн Wienerberger продал все свои заводы в России

1:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Австрийский концерн Wienerberger, считающийся крупнейшим производителем кирпича в мире, продал все свои активы в России. В частности, в сделку по продаже вошли два завода по производству кирпича, находящиеся в Татарстане и Владимирской области. Представители главного офиса компании Wienerberger данную сделку подтвердили.

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"Из-за геополитической ситуации компания уходит с российского рынка. Продажа местного бизнеса российской семейной группе завершена", — комментарий представителя австрийского концерна.

Известно, что новым владельцем австрийских заводов в России стала компания "Строймикс". В группу данной компании входят "Брянский силикатный завод" и "Клинцовский силикатный завод". Теперь "Строймикс" включает в себя, ещё два вышеуказанных австрийских завода под брендами "Винербергер Куркачи" и "Винербергер кирпич".

Отметим, что два проданных завода обеспечивали объёмы производства сопоставимые с месячным объёмом производства керамических кирпичей по России в целом. Данный средний объём составляет 443 млн кирпичей в месяц.