Зампред правительства РФ Хуснуллин назвал Восточный выезд в Уфе - уникальным для России проектом.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин высказался об уникальности уфимского тоннеля

1:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Уфе состоялось открытие крупного инфраструктурного проекта — заработал Восточный выезд. Движение на нём запустил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, который вместе с главой Башкирии Радием Хабировым следил за пуском по видеосвязи. Марат Хуснуллин назвал Восточный выезд уникальным и не только для Республики, но и для всей России. Он также отметил, что с введением в эксплуатацию Восточного выезда в Республике должна снизиться транспортная нагрузка, плюс регион станет более привлекательным для инвесторов.

Фото: glavarb.ru by Официальный портал Главы Республики Башкортостан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В свою очередь Радий Хабиров назвал транспортный проект долгожданным для жителей Башкортостана. Он отметил стратегическое значение Восточного выезда, объяснив тем, что Уфе, которая окружена с трёх сторон реками, этот выезд, как глоток воздуха, как выход в большую жизнь. Хабиров также напомнил, что впереди, ещё один строительный этап — предстоит соединить новую дорогу с трассой М-7.

Напомним, строительство выездного тоннеля началось 32 года назад, работы то и дело приостанавливались. Самые масштабные работы начались в 2020 году. В итоге были сделаны: тоннель протяжённостью 1276 метров, почти 3-километровый мост через реку Уфимку и 10-километровая автодорога до трассы М-5.