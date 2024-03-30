Импорту нет! В России появится новый производитель полимерных труб

В России наладят собственное производство полимерных труб

1:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В России появится новый производитель полимерных труб для теплоснабжения и горячего/холодного водоснабжения. Производством инженерных сетей займётся строительная группа "Развитие". Само предприятие по производству полимерных труб будет находится в Перми, для этого компания "Развитие" в начале текущего года приобрела завод "ЖБИ Стройиндустрия".

Фото: commons.wikimedia.org by GordonJ86 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Сообщается, что данное производство важно для страны, поскольку из-за западных санкций в РФ сейчас наблюдается дефицит этой продукции. "Пробелы" в трубной продукции пока удаётся восполнять с помощью поставок из Китая. Налаживание нового собственного производства полимерных труб позволит стране добиться независимости в отношении данных товаров. Фонд развития промышленности России уже поддержал стремление строительной группы "Развитие"в инициативе по запуску завода.

Известно, что в планах нового производителя — значительное расширение ассортимента трубной продукции и наращивание объёмов производства. Плюс ко всему будет изменён подход к качеству выпускаемой продукции — его будут повышать и делать конкурентоспособным в отношении импортной продукции.

Генеральный директор "Пермглавснаба" Владимир Занин считает, что если новый производитель предложит качественную продукцию, то он сможет закрепиться не только на пермском рынке, но и на российском. Что касается дефицитность труб, да и вообще, стройматериалов в России, то она по мнению эксперта Занина, действительно есть.