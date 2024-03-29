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Два места в доме, где ни в коем случае нельзя вешать зеркало

Дизайнер предупредила о недопустимых для зеркала местах

1:10
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Зеркало — предмет обихода, который и расширяет пространство, и удорожает интерьер, и по прямому назначению оно весьма полезно. Но не везде оно будет хорошо смотреться и оправдывать возложенные на него большие надежды, предупредила дизайнер Юлия Тычино.

Дизайнер предупредила о недопустимых для зеркала местах
Фото: Pexels by Athena is licensed under CC0

На страницах сетевого издания "БелНовости" она назвала два места, где зеркало лучше не вешать.

Напротив двери

Запомните: в зеркале не должна отражаться ни входная, ни межкомнатная дверь, строго-настрого наказала эксперт. Входящий человек, с порога увидев себя, занервничает и забудет, зачем пришёл. Особенно это касается гостей, домочадцы-то ладно — привыкнут.

Недаром те, кто верит в потусторонние силы и тому подобные антинаучные концепции, боятся зеркала напротив двери как огня.

Над полом или под потолком

Зеркало обязательно должно быть расположено на удобной высоте. Не только, чтобы в него мог смотреться всяк желающий. Если зеркало слишком высоко или слишком низко, то оно не достаточно эффективно справляется со своими дополнительными функциями — такими как визуальное расширение пространства и добавление света в помещении.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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