Спрос упал вдвое: россияне снижают интерес к зарубежной недвижимости

Россияне больше не хотят покупать недвижимость за рубежом

1:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

С начала прошлого года интерес россиян к зарубежной недвижимости упал вдвое.

Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0

Согласно данным за январь-март 2024 года, спрос на зарубежное жилье среди российских граждан сократился на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Barnes International Moscow отмечает снижение на 20 процентов, в то время как Golden Brown Group и Nevestate подтверждают негативную динамику.

Эксперты связывают падение спроса с ослаблением рубля и валютными ограничениями. Наибольший отрицательный эффект наблюдается в отношении Турции, которая долгие годы была одним из самых популярных направлений для покупки жилья среди россиян. За прошедший год количество сделок снизилось втрое из-за землетрясений, ужесточения требований к инвесторам для получения видов на жительство и изменений в законодательстве о краткосрочной аренде. В ОАЭ россияне приобрели на 26 процентов меньше недвижимости.

Тем не менее, отмечается увеличение интереса к недвижимости в Омане, Катаре и Саудовской Аравии. Сделки с объектами в Таиланде почти удвоились, а эта страна в данный момент привлекает около 18 процентов запросов. Инвестиции в недвижимость Индонезии и Вьетнама также считаются перспективными.

Кроме того, отмечается увеличение интереса к недвижимости в Венгрии, что связано с возобновлением программы получения видов на жительство через инвестиции. Доля инвестиционных сделок на европейском рынке выросла с 20 до 25 процентов за данный период, что свидетельствует о стабильном интересе россиян к местным объектам.