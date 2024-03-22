Откажитесь от плинтусов: новый тренд в интерьере — парящие стены

В создании интерьера жилища наметился новый тренд — парящие стены. Подробности на страницах сетевого издания "БелНовости" привела дизайнер Юлия Тычино.
По её словам, изначально плинтус был утилитарной деталью, призванной защищать стены от грязи. Затем ему добавили функциональности, став прокладывать в нём провода.
По мнению эксперта, теперь эпоха плинтусов уходит, как в своё время кончилась мода на ковры на стенах.
Современные отделочные материалы вкупе с правильно встроенной подсветкой позволяют добиться очень привлекательного визуального эффекта парящих стен.
Такая дизайнерская новинка обойдётся куда дороже традиционного ремонта с установкой плинтусов, опередила Тычино возможные упрёки в расточительности.
"В целом, о каких-то практических и функциональных преимуществах парящих стен над плинтусами пока говорить не приходится", — признала она.
Зато достигается сногсшибательное впечатление от модного интерьера, который будет оставаться актуальным ещё долгое время, заключила специалист.
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