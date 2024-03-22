Откажитесь от плинтусов: новый тренд в интерьере — парящие стены

Дизайнер посоветовала новый тренд — полный отказ от плинтусов

1:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

В создании интерьера жилища наметился новый тренд — парящие стены. Подробности на страницах сетевого издания "БелНовости" привела дизайнер Юлия Тычино.

Фото: Flickr by Hannah and Simon is licensed under CC BY-ND 2.0

По её словам, изначально плинтус был утилитарной деталью, призванной защищать стены от грязи. Затем ему добавили функциональности, став прокладывать в нём провода.

По мнению эксперта, теперь эпоха плинтусов уходит, как в своё время кончилась мода на ковры на стенах.

Современные отделочные материалы вкупе с правильно встроенной подсветкой позволяют добиться очень привлекательного визуального эффекта парящих стен.

Такая дизайнерская новинка обойдётся куда дороже традиционного ремонта с установкой плинтусов, опередила Тычино возможные упрёки в расточительности.

"В целом, о каких-то практических и функциональных преимуществах парящих стен над плинтусами пока говорить не приходится", — признала она.

Зато достигается сногсшибательное впечатление от модного интерьера, который будет оставаться актуальным ещё долгое время, заключила специалист.