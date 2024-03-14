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Эти три вещи надо немедленно выбросить: они делают старомодным любой, даже самый дорогой интерьер

Дизайнер назвала три вещи, делающие интерьер старомодным

0:54
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Классический интерьер всячески приветствуется профессионалами в дизайне. Но велик риск, что он будет выглядеть несовременным и старомодным.

Дизайнер назвала три вещи, делающие интерьер старомодным
Фото: PxHere is licensed under CC0

Дизайнер Юлия Тычино назвала сетевому изданию "БелНовости" три вещи, которые этому могут способствовать.

Люстра

Вместо одного громоздкого осветительного прибора сейчас принято использовать куда более скромный светильник вкупе с дополнительными светильниками — как потолочными, так и всевозможными бра и торшерами.

Мебель

Ну, тут всё просто: ничего так не портит интерьер, как устаревшая мебель. Её лучше заменить на современную или хотя бы обновить — обивкой, например.

Картины

Классические картины лучше заменить произведениями современного искусства. Но важно, чтобы они оиличались строгостью и не были слишком пёстрыми.

О том, что может создать впечатление дешёвого интерьера, Юлия Тычино рассказывала ранее.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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