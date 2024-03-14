Эти три вещи надо немедленно выбросить: они делают старомодным любой, даже самый дорогой интерьер

Классический интерьер всячески приветствуется профессионалами в дизайне. Но велик риск, что он будет выглядеть несовременным и старомодным.
Дизайнер Юлия Тычино назвала сетевому изданию "БелНовости" три вещи, которые этому могут способствовать.
Вместо одного громоздкого осветительного прибора сейчас принято использовать куда более скромный светильник вкупе с дополнительными светильниками — как потолочными, так и всевозможными бра и торшерами.
Ну, тут всё просто: ничего так не портит интерьер, как устаревшая мебель. Её лучше заменить на современную или хотя бы обновить — обивкой, например.
Классические картины лучше заменить произведениями современного искусства. Но важно, чтобы они оиличались строгостью и не были слишком пёстрыми.
О том, что может создать впечатление дешёвого интерьера, Юлия Тычино рассказывала ранее.
У родительницы и дочери большая разница в возрасте.