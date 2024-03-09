Делайте бомбочки и бросайте их в унитаз, чтобы он благоухал и сиял чистотой — вот рецепт

Домохозяйкам подсказали рецепт самодельных ароматизаторов для унитаза

1:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Многим хозяюшкам полюбились бомбочки для унитаза — они помогают сохранять этот самый важный предмет домашнего обихода в чистоте и поддерживают аромат свежести даже после самого интенсивного использования. Но эти прекрасные средства стоят денег и напичканы опасными химическими ингредиентами. Как же быть?

Фото: PxHere is licensed under CC0

Выход нашли "БелНовости" — издание предлагает простой рецепт самодельных бомбочек без вредной синтетики в составе.

В удобную сухую ёмкость насыпьте 200-250 граммов соды. Важно, чтобы не было комочков — если заметите, измельчите их. Добавьте около 100 граммов лимонной кислоты, тщательно перемешайте. Аккуратно тоненькой струйкой влейте примерно 100 миллилитров уксуса.

Можно добавить также немного лимонного сока или десяток капель эфирного масла — для придания антибактериальных свойств и приятного аромата.

Хорошенько всё смешайте, слепите бомбочки, оставьте их на ночь на кухне для просушки, затем переложите в ёмкость для хранения.

Используйте бомбочки по мере надобности.