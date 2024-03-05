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Tranio: спрос россиян на жильё в Испании стал рекордным

Россияне активно скупают жильё в Испании

1:21
Недвижимость

Россияне стали больше интересоваться недвижимостью в Испании. Так, за 2023 год россияне купили 2728 объектов в этой европейской стране. Данный результат превышает статистику приобретений недвижимости в 2022 году на 60 процентов. Данные обнародовали аналитики Tranio. В своих подсчётах они ссылались на Индекс регистрации сделок с недвижимостью в Испании.

Россияне активно скупают жильё в Испании
Фото: commons.wikimedia.org by Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сообщается, что последний раз такой высокий интерес россиян к покупке недвижимости в Испании отмечался в 2013–2014 годах. Тогда, было куплено более 3 тысяч объектов недвижимости. Что самое интересное, в нынешнем году интерес россиян к испанской недвижимости продолжил расти. Данные Tranio показывают, что сначала 2024 года заявки на приобретение недвижимости в Испании выросли ещё на 15% и это, в сравнении с ноябрём-декабрём 2023 года.

Аналитики связывают такой интерес российских граждан к недвижимости в Испании, прежде всего, с возможностью получения вида на жительство в европейской стране. По крайней мере, опрос Tranio 2023 года показал, что 38% россиян покупали жильё именно с этой целью.

Автор Алексей Зюзин
Алексей Зюзин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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