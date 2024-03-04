Наладили: подмосковное ЖКХ стало надёжнее — с каждой неделей аварий всё меньше

Число выездов МОС АВС снизилось до 193 в неделю

1:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Число технологических сбоев на объектах ЖКХ Московской области стабильно снижается, отчиталась пресс-служба подмосковного министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Фото: МОС АВС

В сообщении приведена позитивная динамика: с 19 по 25 февраля диспетчеры аварийно-восстановительной службы МОС АВС получили 193 тревожных сигнала, тогда как неделей ранее их было 218.

"Из 193 технологических сбоев 74 касались теплоснабжения, 41 — горячего и 18 — холодного водоснабжения, 58 — обеспечения потребителей электричеством", — уточняет пресс-служба.

ГКУ МО "МОС АВС" — подведомственная организация Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. С начала года её рабочие бригады выезжали в города и веси Подмосковья из Орехово-Зуева, где она базируется, 276 раз, оперативные группы — 636 раз.

МОС АВС