Риелторы объяснили, как без них научились обходиться россияне при покупке квартир

Доля покупок вторичной недвижимости без риелтора выросла в 2,5 раза

1:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Доля самостоятельных покупок вторичной недвижимости выросла в 2,5 раза за 10 лет, сообщила вице-президент Гильдии риэлторов Москвы Екатерина Никитина со ссылкой на исследование компании "PRO ОБМЕН".

Фото: mos.ru is licensed under Public domain

Покупатели всё чаще сами ищут варианты, рассматривают предложения, и только выбрав подходящую квартиру, обращаются к профессионалам.

"При этом запросы могут быть разными. Кому-то достаточно юридической проверки объекта, кто-то обращается за проведением сделки или помощью в получении ипотеки", — пояснила Никитина.

Особенно заметна эта тенденция на рынке недорогой недвижимости.

"В массовом сегменте она доходит до 80%, в случае с бизнес-классом и выше — до 50%. При бюджете покупки выше 20 миллионов рублей риелторы чаще оказывают услуги полного цикла — сами звонят, ходят на показы".

Эксперт винит в происходящем широкое распространение онлайн-сервисов по покупке недвижимости — они сильно упростили поиск квартир по сравнению с закрытыми риелторскими базами. И даже заключить сделку стало возможным дистанционно.