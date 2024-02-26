Риелторы объяснили, как без них научились обходиться россияне при покупке квартир

Доля самостоятельных покупок вторичной недвижимости выросла в 2,5 раза за 10 лет, сообщила вице-президент Гильдии риэлторов Москвы Екатерина Никитина со ссылкой на исследование компании "PRO ОБМЕН".
Покупатели всё чаще сами ищут варианты, рассматривают предложения, и только выбрав подходящую квартиру, обращаются к профессионалам.
"При этом запросы могут быть разными. Кому-то достаточно юридической проверки объекта, кто-то обращается за проведением сделки или помощью в получении ипотеки", — пояснила Никитина.
Особенно заметна эта тенденция на рынке недорогой недвижимости.
"В массовом сегменте она доходит до 80%, в случае с бизнес-классом и выше — до 50%. При бюджете покупки выше 20 миллионов рублей риелторы чаще оказывают услуги полного цикла — сами звонят, ходят на показы".
Эксперт винит в происходящем широкое распространение онлайн-сервисов по покупке недвижимости — они сильно упростили поиск квартир по сравнению с закрытыми риелторскими базами. И даже заключить сделку стало возможным дистанционно.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.