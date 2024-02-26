Что будет, если положить в сливной бачок зубную пасту: полезный лайфхак

Раскрыт рекордно простой и дешёвый способ борьбы с запахом в туалете

0:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Зубная паста поможет решить проблему неприятного запаха в туалете, утверждают "БелНовости". Издание объяснило, как с успехом использовать средство гигиены не по назначению.

Фото: PxHere is licensed under CC0

Обычный освежитель воздуха не даст такого результата, как предложенная хитрость, уверяет автор публикации. К тому же он, как известно, экологически небезопасен.

Поэтому: возьмите тюбик любой зубной пасты (подойдёт даже самая дешёвая), проткните его булавкой в нескольких местах и поместите в смывной бачок унитаза. Всё!

Небольшие количества пасты, выходя при каждом сливе воды, будут ароматизировать её и заодно немного очищать поверхность унитаза.