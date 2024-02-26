Что будет, если положить в сливной бачок зубную пасту: полезный лайфхак

Зубная паста поможет решить проблему неприятного запаха в туалете, утверждают "БелНовости". Издание объяснило, как с успехом использовать средство гигиены не по назначению.
Обычный освежитель воздуха не даст такого результата, как предложенная хитрость, уверяет автор публикации. К тому же он, как известно, экологически небезопасен.
Поэтому: возьмите тюбик любой зубной пасты (подойдёт даже самая дешёвая), проткните его булавкой в нескольких местах и поместите в смывной бачок унитаза. Всё!
Небольшие количества пасты, выходя при каждом сливе воды, будут ароматизировать её и заодно немного очищать поверхность унитаза.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.