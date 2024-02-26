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Подсчитана доля ипотечных квартир в России — она растёт, и вот почему

Каждая пятая квартира в России приобретается не в ипотеку

0:56
Недвижимость

За последнее время выросла доля ипотечных квартир в России, подсчитала инвестиционная компания на рынке недвижимости "Флип".

Каждая пятая квартира в России приобретается не в ипотеку
Фото: PxHere

"В 2023 году лишь 20% квартир было приобретено без использования ипотечных программ. Стоит отметить, что годом ранее их доля была на 4 процентных пункта выше и достигала 24%", — констатировали аналитики.

Средняя стоимость такой квартиры составила 11,5 миллионов рублей, добавляется в исследовании.

Гендиректор компании Евгений Шавнев привёл две причины такой тенденции. Во-первых, недвижимость дорожает. Во-вторых, она по-прежнему остаётся одним из самых надёжных инструментов для инвестирования, но у 90% россиян нет собственных средств в таком объёме, чтобы себе это позволить.

С учётом ужесточения ипотечного кредитования с 1 марта, скорее всего, тренд сменится на противоположный.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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