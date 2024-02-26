Подсчитана доля ипотечных квартир в России — она растёт, и вот почему

За последнее время выросла доля ипотечных квартир в России, подсчитала инвестиционная компания на рынке недвижимости "Флип".
"В 2023 году лишь 20% квартир было приобретено без использования ипотечных программ. Стоит отметить, что годом ранее их доля была на 4 процентных пункта выше и достигала 24%", — констатировали аналитики.
Средняя стоимость такой квартиры составила 11,5 миллионов рублей, добавляется в исследовании.
Гендиректор компании Евгений Шавнев привёл две причины такой тенденции. Во-первых, недвижимость дорожает. Во-вторых, она по-прежнему остаётся одним из самых надёжных инструментов для инвестирования, но у 90% россиян нет собственных средств в таком объёме, чтобы себе это позволить.
С учётом ужесточения ипотечного кредитования с 1 марта, скорее всего, тренд сменится на противоположный.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.