Вилки, ножи, ложки будут сверкать: 6 бабушкиных методов чистки столовых приборов

Блеск без усилий: Легкие и бюджетные способы очистки ложек и вилок в вашей кухне!

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Часто уход за кухонными приборами становится утомительным процессом, требующим много времени и усилий. Однако есть несколько простых и доступных методов, которые позволяют быстро и эффективно вернуть ложки, вилки и другие кухонные принадлежности в блестящее состояние.

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1. Сода и поваренная соль: Для избавления от следов жира, нагара, кофейного и чайного налета, достаточно использовать кипячение с содой и солью. Наполните алюминиевую кастрюлю водой, добавьте соду и соль, доведите до кипения, а затем оставьте приборы в растворе на 15 минут. После тщательно протрите и отшлифуйте.

2. Зубная паста: Нанесите зубную пасту на щетку и обработайте поверхность ложек и вилок, затем оставьте на 15 минут. Смойте проточной водой. Для старых пятен, смешайте зубную пасту с уксусом и содой, натирайте, промывайте и сушите.

3. Горчичный порошок: Для устранения древних жировых следов и черного налета, используйте горчичный порошок с содой и водой. Замочите ложки и вилки в смеси на полчаса, затем чистите губкой, протирайте и отшлифовывайте.

4. Скорлупа от яиц: Для мельхиоровых приборов, варите их с измельченной яичной скорлупой и солью. После кипения, промывайте в холодной воде.

5. Лимон: Обработайте лимоном серебряные приборы, разведя сок одного лимона в литре холодной воды. Оставьте ложки и вилки в растворе на 20 минут, затем промойте прохладной водой.

Эти простые и доступные методы помогут вам легко и быстро поддерживать чистоту в вашей кухне, не требуя больших усилий и затрат.