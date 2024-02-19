Какая вытяжка запрещена на кухне и что грозит за испорченную вентиляцию

Юрист Лев предупредил об огромных штрафах за нарушение работы вентиляции

1:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кухонная вытяжка над плитой — благое дело, но далеко не всякая подойдёт, предупредил юрист и эксперт по вопросам перепланировки Лев Лев.

Фото: Mosreg.ru by public domain

Закон не даёт прямых указаний на этот счёт, объяснил он aif.ru.

"Но при монтаже нужно использовать, согласно стандарту, металлическую гофру. Пластиковые прямоугольные разновидности категорически недопустимы, поскольку от горячих испарений они могут выделять в воздух токсичные вещества", — добавил эксперт.

Он также предостерёг от проведения любых работ, в результате которых нарушается воздухообмен в вашей кухне или у соседей.

"Очень много перепланировок, когда вентканалы вообще перекрываются. Например, чтобы расширить кухню за счёт соседней кладовки, где и проходит вентканал. Но за такое собственнику приходят серьёзные штрафы и требование вернуть всё, как было", — пояснил Лев.

Он признал, впрочем, что как правило, ежемесячных проверок состояния вентиляции, как этого требует свод правил № 402.1325800.2018, никто не проводит.