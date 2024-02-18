Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 простых правил для обильного урожая малины: секреты ухода за кустарником
Какие 3 признака указывают на необходимость продать автомобиль
В каких случаях рассаду лучше выбросить?
Зачем осматривать автомобиль снизу после автосервиса: рекомендация экспертов
Простые способы защиты ягодных кустов на даче
Россиянам назвали ситуации, которые требуют срочного оказания первой помощи
Универсальный и вкусный салат со свеклой: простой рецепт с изысканным вкусом
Остерегайтесь садовых «завоевателей»: Цветы, которые могут стать проблемой для вашего цветника
Как правильно завести авто, чтобы не "убить" мотор: советы экспертов
Секреты чистых и свежих штор для вашей кухни: какими 3 средствами удаляют жирные пятна опытные хозяйки

Как вернуть свежесть и чистоту шторам на кухне

1:15
Недвижимость

Шторы на кухне требуют особого внимания, поскольку они быстро теряют свою первозданную свежесть и опрятный внешний вид. Иногда обычная стирка оказывается недостаточной для того, чтобы вернуть ткани порядок.

Как вернуть свежесть и чистоту шторам на кухне
Фото: commons.wikimedia. org by Ctjf83 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Опытные хозяйки применяют несколько эффективных методов для бережного ухода за шторами.

Соль: Прежде чем приступить к ручной стирке, подготовьте особый раствор для очистки ткани.

Поместите шторы в таз, залейте их литром воды, в которой растворили не менее 100 граммов соли. Добавьте любой порошок, оставьте шторы на несколько часов, затем смойте раствор и полощите ткань. Теперь можно приступить к стирке, уверенные, что жирные следы успешно устранены.

Хозяйственное мыло: Универсальное чистящее средство - хозяйственное мыло - также пригодится для борьбы с жировыми отложениями на ткани. Смочите шторы, обработайте их мылом, затем оставьте на пару часов в воде. Прополоскайте ткань, и шторы будут чистыми и свежими.

Жидкость для мытья посуды: Если предпочитаете использовать стиральную машину, добавьте часть любого средства для мытья посуды в отделение для порошка. Это средство легко справится с жиром, вернув шторам чистоту и свежесть.

Автор Арина Горшенина
Арина Горшенина — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на выступление Юлии Навальной на Мюнхенской конференции

В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.

Дмитрий Полянский прокомментировал выступление Юлии Навальной в Мюнхене
Секреты похудения Хюррем Султан из "Великолепного века"
Актриса Мерьем Узерли рассказала, как похудела после съемок сериала "Великолепный век"
Закачка миллиарда тонн выбросов в недра Западной Сибири даст дополнительные доходы бюджету
В рецепте божественного шоколадного торта используются всего два ингредиента — и его не нужно выпекать
Расчёты западных аналитиков на победу Украины обернулись катастрофой Дмитрий Плотников "Байден для России лучше Трампа". На Западе недоумевают. Путин шутит? Любовь Степушова Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев
На что нужно обратить внимание при повышенном расходе топлива: названы 3 датчика
Венгерская оппозиция начала в Будапеште масштабную акцию протеста против правительства Орбана
Сводка с фронта: в Авдеевке "Азов"* в "котле", в Крынках уничтожают ДРГ армии Украины
Сводка с фронта: в Авдеевке "Азов"* в "котле", в Крынках уничтожают ДРГ армии Украины
Последние материалы
Какие 3 признака указывают на необходимость продать автомобиль
В каких случаях рассаду лучше выбросить?
Зачем осматривать автомобиль снизу после автосервиса: рекомендация экспертов
Простые способы защиты ягодных кустов на даче
Россиянам назвали ситуации, которые требуют срочного оказания первой помощи
Универсальный и вкусный салат со свеклой: простой рецепт с изысканным вкусом
Остерегайтесь садовых «завоевателей»: Цветы, которые могут стать проблемой для вашего цветника
Как правильно завести авто, чтобы не "убить" мотор: советы экспертов
Как очистить сковородку от нагара с использованием картофеля и соли
Огурцы не любят эти растения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников