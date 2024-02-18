Секреты чистых и свежих штор для вашей кухни: какими 3 средствами удаляют жирные пятна опытные хозяйки

Как вернуть свежесть и чистоту шторам на кухне

1:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Шторы на кухне требуют особого внимания, поскольку они быстро теряют свою первозданную свежесть и опрятный внешний вид. Иногда обычная стирка оказывается недостаточной для того, чтобы вернуть ткани порядок.

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Опытные хозяйки применяют несколько эффективных методов для бережного ухода за шторами.

Соль: Прежде чем приступить к ручной стирке, подготовьте особый раствор для очистки ткани.

Поместите шторы в таз, залейте их литром воды, в которой растворили не менее 100 граммов соли. Добавьте любой порошок, оставьте шторы на несколько часов, затем смойте раствор и полощите ткань. Теперь можно приступить к стирке, уверенные, что жирные следы успешно устранены.

Хозяйственное мыло: Универсальное чистящее средство - хозяйственное мыло - также пригодится для борьбы с жировыми отложениями на ткани. Смочите шторы, обработайте их мылом, затем оставьте на пару часов в воде. Прополоскайте ткань, и шторы будут чистыми и свежими.

Жидкость для мытья посуды: Если предпочитаете использовать стиральную машину, добавьте часть любого средства для мытья посуды в отделение для порошка. Это средство легко справится с жиром, вернув шторам чистоту и свежесть.