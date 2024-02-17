"Электросеть" обязана поставить умный счётчик, но за чей счёт? Разъяснила юрист

Юрист разъяснила вопрос замены электросчётчика

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Сломавшийся или отслуживший своё электросчётчик должны заменить бесплатно, заверила декан юридического факультета Финуниверситета при правительстве РФ Гульнара Ручкина. По просьбе aif.ru она разъяснила права жильцов в этом вопросе.

Фото: mosreg.ru by Александр Кожохин is licensed under public domain

Если счётчик не работает, надо сразу сообщить об этом в ресурсоснабжающую организацию, посоветовала юрист. После этого поставщики электроэнергии должны заменить прибор в течение шести месяцев.

Всё это время плата за свет будет взиматься по среднему тарифу. Если абонента это не устраивает, он может самостоятельно установить новый счётчик и вызвать работников электросетевой компании для его опломбирования, но тогда, понятное дело, расходы тоже понесёт сам.

Плановая замена счётчиков — условно бесплатная: обычно деньги за неё потом включают в квитанции за свет, добавила Ручкина.

Она напомнила, что с 1 января 2022 года в новых домах (и в старых — при замене) ставятся только умные счётчики электроэнергии.