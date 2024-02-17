"Электросеть" обязана поставить умный счётчик, но за чей счёт? Разъяснила юрист

Сломавшийся или отслуживший своё электросчётчик должны заменить бесплатно, заверила декан юридического факультета Финуниверситета при правительстве РФ Гульнара Ручкина. По просьбе aif.ru она разъяснила права жильцов в этом вопросе.
Если счётчик не работает, надо сразу сообщить об этом в ресурсоснабжающую организацию, посоветовала юрист. После этого поставщики электроэнергии должны заменить прибор в течение шести месяцев.
Всё это время плата за свет будет взиматься по среднему тарифу. Если абонента это не устраивает, он может самостоятельно установить новый счётчик и вызвать работников электросетевой компании для его опломбирования, но тогда, понятное дело, расходы тоже понесёт сам.
Плановая замена счётчиков — условно бесплатная: обычно деньги за неё потом включают в квитанции за свет, добавила Ручкина.
Она напомнила, что с 1 января 2022 года в новых домах (и в старых — при замене) ставятся только умные счётчики электроэнергии.
Чтобы фикус Бенджамина не терял листья, прислушайтесь к этим рекоменлациям.