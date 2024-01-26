Новостройки в России принудительно оцифруют отечественными умными счётчиками

Применение умных счётчиков хотят ограничить только российскими моделями

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Госдуме обсуждается требование применять в домах исключительно отечественные умные счётчики, пишут в пятницу "Ведомости" со ссылкой на проект поправок к постановлению правительства РФ № 719 (правила признания продукции российской).

В соответствии с ними предлагается сделать обязательной установку в новостройках интеллектуальных приборов учёта российского производства: с 2025 года — общедомовых, с 2027-го — индивидуальных.

Пока умные счётчики ставят преимущественно в элитных домах столичного региона. Такие приборы дороже раза в полтора, но, во-первых, позволяют заметно сэкономить на оплате потреблённых коммунальных услуг, а во-вторых, сами передают показания ресурсоснабжающим организациям.

В комитете Госдумы по строительству и ЖКХ уверены в необходимости создания единой интеллектуальной общедомовой системы считывания показаний в жилых домах — она, по мнению народных избранников, должна повысить платёжную дисциплину жильцов и замотивировать их к экономии ресурсов.