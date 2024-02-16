Могут ли отключить воду за неуплату? Оказывается, это зависит от этажности дома

Отключение воды за неуплату в большинстве случаев невозможно, признался юрист

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Коммунальщики не имеют права отключать воду за неуплату в большинстве многоэтажных домов, признался адвокат Тимур Харди, отвечая на вопрос читателя aif.ru.

Фото: Mos.ru is licensed under Public domain

Он сослался на два документа. Правила предоставления коммунальных услуг, утверждённые постановлением правительства РФ от 06.05.2011 № 354, запрещают ущемлять добросовестных плательщиков, а это в многоквартирном доме неизбежно — ведь перекрыть воду одному человеку не получится.

В свою очередь, положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утверждённое постановлением правительства РФ от 28 января 2006 № 47, определяет квартиру без водоснабжения непригодной к проживанию — по закону, вместо неё должны дать новую.

Разумеется, всё это относится к многоэтажкам, в которых технически невозможно отключить одного абонента, подчеркнул юрист. "Это возможно лишь в одно- или двухэтажном доме", — добавил он.