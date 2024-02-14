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Путин подписал закон: владельцы аварийного жилья смогут получать новое вне очереди

Принят закон о внеочередном выделении нового жилья взамен аварийного

Недвижимость

Собственникам аварийного жилья смогут получить новое по договору соцнайма вне очереди — соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин в среду 14 февраля. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в силу через 10 дней.

Принят закон о внеочередном выделении нового жилья взамен аварийного
Фото: Сайт правительства Московской области is licensed under Public domain

Ранее право на внеочередное получение нового жилья взамен непригодного к проживанию распространялось только на тех, кто жил в ветхих постройках на основании договора социального найма. Конституционный суд признал эти положения жилищного законодательства несправедливыми.

Во исполнение решения высшего судебного органа были разработаны поправки в статьи 57 и 95 Жилищного кодекса РФ, устраняющие эту правовую лакуну. Теперь собственникам квартир в аварийных домах тоже будут предоставлять новые вне очереди.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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