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Эксперты рекомендуют не откладывать покупку жилья

1:37
Недвижимость

В 2024 году ипотека — это не просто финансовый инструмент, а зеркало экономических процессов, происходящих в стране. Взлёты и падения ставок, расширение или сужение программ поддержки заёмщиков — всё это отражает пульс рынка недвижимости.

Эксперты рекомендуют не откладывать покупку жилья
Фото: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0+%D0%B2+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5&title=Special:MediaSearch&go=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8&type=image

В этом году заёмщики столкнулись с неоднозначной ситуацией.

  1. С одной стороны, стабилизировалась экономическая ситуация, что вдохновляет на покупку жилья.
  2. С другой стороны, колебания ставок и ужесточение требований к заёмщикам осложняют процесс получения кредита.

Тем не менее эксперты не советуют откладывать покупку жилья. Ипотека — это реальный шанс улучшить свои жилищные условия, даже в условиях нестабильности.

"Главное — подойти к выбору ипотечной программы со всей ответственностью, — говорит один из аналитиков рынка недвижимости. — Необходимо тщательно изучить все предложения банков, сравнить ставки, условия и выбрать вариант, который максимально соответствует вашим возможностям".

В 2024 году существует множество программ ипотечного кредитования, ориентированных на разные категории заёмщиков. Семьи с детьми, молодые специалисты, пенсионеры — каждый может найти подходящий вариант.

Важно не поддаваться панике и не принимать поспешных решений. Ипотека — это долгосрочное обязательство, поэтому необходимо тщательно взвесить все за и против.

"Помните, что покупка собственного жилья — это инвестиция в будущее, — говорит эксперт. — И даже если сегодня вам кажется, что взять ипотеку сложно, через несколько лет вы будете рады, что сделали этот шаг".

Ключевая ставка ЦБ - 16%! / Ипотека будет недоступна!? Прогноз на будущее
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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