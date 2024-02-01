Неопытные хозяйки используют в качестве половой тряпки старые вещи: почему это вредно

1:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Во многих домах имеется запас старых вещей, таких как рубашки, футболки и полотенца, которые хозяйки не торопятся выбрасывать. Эти предметы часто хранятся в надежде, что они найдут свое применение в будущем. Некоторые хозяйки находят новое применение для старых вещей, используя их для уборки в доме.

Фото: commons.wikimedia. org by Frank C. Müller is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Практическое применение старых вещей

Некоторые домохозяйки приспосабливают старую одежду для мытья полов, полагая, что она может эффективно справляться с задачей уборки. Однако, прежде чем использовать старые вещи для этого, важно учитывать их состав и качество.

Существует поверье, согласно которому мыть полы старой одеждой может привести к негативным последствиям, таким как болезни и отток денег. Считается, что личные вещи хранят энергию человека, и использование их для уборки может негативно сказаться на хозяине.

Однако, при использовании старых вещей для уборки, стоит учесть, что не все ткани подходят для этой цели. Некоторые материалы могут оставлять ворсинки, плохо впитывать влагу и даже распределять грязь.

Поэтому важно выбирать те тряпки, которые хорошо отжимаются, не оставляют следов и не рассеивают мусор по полу. Современные тряпки для уборки, доступные в магазинах, обеспечивают более эффективное и удобное решение этой задачи.