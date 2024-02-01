Семьи погибших военнослужащих освободят от уплаты госпошлины при наследовании недвижимости

Семьи погибших военнослужащих планируется освободить от уплаты госпошлины при наследовании недвижимости. Сейчас соответствующий законопроект прошёл первое чтение в Госдуме.
Данное право получат наследники умерших военных. Оно будет действовать до истечения одного года. Кроме того, коснётся это и семей сотрудников органов внутренних дел или Росгвардии.
По словам зампреда комитета Госдумы по экономике Сергея Алтухова, речь идёт о госпошлине, уплачиваемой за регистрацию в органах Росреестра при совершении сделки перехода права собственности на объекты недвижимости. Он отметил, что сейчас в таких случаях действует освобождение от оплаты нотариальных услуг при оформлении наследства.
"Предложение появилось на основе огромной депутатской работы по поддержке семей наших военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО", — указывает депутат.
Он обратил внимание, что в настоящее время пока что остаются сложности с самой процедурой получения наследства. Ведь в некоторых регионах для этого требуют предоставить какие-либо дополнительные документы. А это, отмечает Алтухов, зачастую сильно затягивает процесс получения самого наследства.
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